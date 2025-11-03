Compro oro abusivo a Soverato, la Finanza sequestra gioielli per 800mila euro

Soverato - Esercitava l'attività di 'compro-oro', ma senza le dovute autorizzazioni. Nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Soverato, nel Catanzarese, hanno individuato un negozio abusivo, che svolgeva la propria attività in assenza dell'iscrizione obbligatoria nel registro detenuto dall'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (Oam).

Al momento dell'ingresso nei locali dell'esercizio commerciale, che recava l'insegna 'Compro oro - pagamento in contanti o cambio merce', i finanzieri della Compagnia di Soverato hanno rilevato il mancato rispetto dell'obbligo di identificazione della clientela e della registrazione della merce, rinvenendo nella cassaforte e nel vicino laboratorio una gran quantità di gioielli usati di elevato valore tra cui collane, braccialetti, orecchini e anelli e denaro contante riconducibile all'attività abusiva di compro-oro. Hanno, pertanto, proceduto al sequestro di circa 4 chili di oggetti preziosi, molti dei quali con pietre di pregio e diamanti incastonati, per un valore commerciale di 800 mila euro e banconote per circa 6 mila euro. Il titolare dell'attività commerciale è stato denunciato per i reati di esercizio abusivo dell'attività di compro oro e ricettazione.