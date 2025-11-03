Gran Prix Karate Under 12, ottimi risultati per la Sporting Center Lamezia

Vibo Valentia - Si è svolta il 2 novembre 2025, al Pala Borsellino di Vibo Valentia, organizzato dalla FIJLKAM Comitato Regionale Calabria Settore Karate in collaborazione con l’ASD “Polisportiva Virtus Vibo Valentia, il Gran Prix Karate Under 12, prima gara della stagione agonistica 2025/2026. Numerose le società sportive di tutta la Calabria che hanno preso parte a questo evento e, tra queste, anche l’ASD Sporting Center di Lamezia Terme ha visto la partecipazione dei propri atleti che hanno ottenuto ottimi risultati, considerando anche che per molti di essi era la prima volta che si cimentavano nella disciplina del combattimento kumite.

I tecnici Ruberto Vincenzo e Martello Alessandro si ritengono soddisfatti di aver raggiunto ottimi risultati, per quanto riguarda soprattutto la crescita personale, sociale e caratteriale di ogni singolo ragazzo. Per la classe ragazzi gruppo kata: Claudio Migliaccio ha conquistato un terzo posto mentre Zagabei Davide e Tropea Davide si sono classificati al quinto posto. Nel combattimento, Francesco Liparota e Giuseppe Strangis hanno conquistato il bronzo nella categoria -42 kg maschile, mentre Delia Talarico (categoria -32 kg femminile) e Marco Persico (-37 kg maschile), hanno portato a casa la medaglia d’argento essendosi classificati al secondo posto.

Nel pomeriggio si sono svolti anche gli incontri di kumite della categoria cadetti che hanno visto eccellenti risultati con un oro per Fiorella Rizzo, un argento per Rosetta Caputo ed un bronzo per Fabiola Rizzo. Il pubblico ha partecipato numeroso, contribuendo a rendere la manifestazione un vero successo. Un bellissimo inizio di stagione per il karate calabrese.