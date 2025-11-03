Icierre Lamezia, 9-3 alla Nuova Fabrizio e primato in classifica

Quinto successo su cinque gare per l’Icierre Lamezia, che supera la Nuova Fabrizio con un netto 9-3 e mantiene la vetta della classifica in coabitazione con il Reggio Calabria C5. Si scioglie così il trio di testa: la Reghion perde terreno a Paola, mentre restano in corsa solo le due battistrada, proprio alla vigilia del primo big match stagionale.

La gara, temuta alla vigilia, si è rivelata meno impegnativa del previsto per i neroverdi, che hanno sbloccato il risultato subito con Villella per poi dominare l’incontro, chiudendo la prima frazione sul 5-0. La Nuova Fabrizio ha comunque giocato a viso aperto, ma ha trovato davanti a sé una squadra determinata e un portiere, Martino, in giornata di grazia, capace di respingere ogni conclusione. I gol degli ospiti sono arrivati solo nel finale, quando in campo c’erano le seconde linee e l’Icierre pensava già ai prossimi impegni.

Nella ripresa i lametini hanno allungato ulteriormente fino al 7-0, e mister Pellegrino ha dato spazio a chi ha avuto finora meno minutaggio, come De Cario e L. Giampà. Nel finale, il power-play della Nuova Fabrizio ha consentito di accorciare le distanze, ma negli ultimi minuti Davì è tornato protagonista con una doppietta che ha fissato il punteggio sul 9-3 e portato il suo bottino personale a tredici reti in cinque gare.

ICIERRE LAMEZIA – NUOVA FABRIZIO 9-3

Reti: 1T 01’53” Villella 04’59” Davì 11’00” - 13’01” Muraca 16’05” Villella 2T 04’54” Davì 06’05” Calindro 11’06” Jarque 16’50” – 17’54” Nasri 19’34” – 19’51” Davì

ICIERRE LAMEZIA: Martino, Davì, Verso, Villella, Gagliardi, Molinaro, Piraino, L. Giampà, Calindro, Fiorentino, Muraca, De Cario. Allenatore: Walter Pellegrino

NUOVA FABRIZIO: Campana, Rizzo, Jelleun, Pignataro, Buffone, Savoia, Lento, Manfredi, Milito, Cosentino, Jarque, Nasri. Allenatore: Adelmo Pereira

Arbitri: Ferdinando Tino di Vibo Valentia e Danilo Romeo di Catanzaro

Cronometrista: Giuseppe Lucia di Lamezia Terme