Operaio lametino morto sull’A2, indaga procura di Cosenza: funerali dopo autopsia

Lamezia Terme – Sta indagando la procura di Cosenza sul tragico incidente sul lavoro, avvenuta giovedì scorso sull’autostrada A2, e che è costata la vita dell’operaio lametino Salvatore Cugnetto, 55 anni.

I magistrati di Cosenza hanno aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, disposto il sequestro del cantiere in cui avvenuto il decesso e l’autopsia sul corpo dell’uomo. I funerali sono, infatti, attesi nella prossima settimana quando la salma sarà restituita ai familiari.

Cugnetto era originario di Lamezia, dove viveva con la madre, ed è l’ottava vittima sul lavoro avvenuta da inizio anno in Calabria, la terza a Lamezia dopo i due operai morti nell’area industriale: Roberto Falbo deceduto a marzo e Francesco Stella a inizio gennaio. Cugnetto ha perso la vita, in un cantiere sull’autostrada tra Rogliano e Cosenza, dove lavorava come operaio specializzato per ristrutturare uno dei viadotti in Calabria su cui poggia l'A2. Stava usando una lancia ad acqua ad alta pressione che serve per demolire le strutture in calcestruzzo. Qualcosa è andato storto e il getto lo ha colpito. Ha fatto appena in tempo a fare un cenno a un collega, poi è caduto a terra. Ancora poco chiara la dinamica ed è su questo che stanno lavorando i magistrati di Cosenza, con la collaborazione manifestata subito dopo la tragedia dall’Anas e dall’azienda appaltatrice dei lavori.