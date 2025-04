Operazione Chirone, definitiva l'assoluzione dell'imprenditore lametino Arcieri

Lamezia Terme - Diventa definitiva la sentenza di assoluzione emessa a luglio dal Tribunale Collegiale di Palmi nei confronti dell'imprenditore lametino Giancarlo Arcieri, difeso dall’avvocato Lucio Canzoniere, con la formula "perché il fatto non sussiste" da tutti i capi di imputazione che gli erano stati contestati e specificamente lo ha assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, di aver fatto parte di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di corruzione, di essersi prestato alla intestazione fittizia di appalti per favorire delle ditte vicine alla cosca Piromalli.

Definitivo anche il dissequestro della società Lewis Medica di Arcieri e delle quote societarie della stessa ditta. Arcieri venne coinvolto nell'operazione Chirone e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nel marzo del 2021 su ordinanza del gip distrettuale di Reggio Calabria, misura che venne mantenuta nei suoi confronti per oltre un anno. Si chiude così con l'assoluzione per Arcieri una vicenda processuale rispetto alla quale egli sin dall’interrogatorio di garanzia proclamò la sua estraneità.

L’avvocato Lucio Canzoniere, difensore dell’imprenditore e della società, ha evidenziato come la sentenza rispecchi "quanto già Arcieri aveva dichiarato e dimostrato documentalmente all’epoca dell’interrogatorio di garanzia pochi giorni dopo il suo arresto, innanzi al GIP del Tribunale di Reggio Calabria, ed il fatto che la presunta qualità di socio occulto di Arcieri nella società M.C.T., era già oggetto di valutazione da parte del tribunale del Riesame di Reggio Calabria che aveva annullato l’ordinanza custodiale sul punto. Il Tribunale di Palmi nella sentenza assolutoria ormai irrevocabile, pone l’accento di come questa imputazione “costituiva l’architrave dell’intero teorema accusatorio formulato a carico dell’imputato”), confermando l’innegabile circostanza che questo grave errore giudiziario avrebbe potuto concludersi fin da subito. L’assoluzione di Giancarlo Arcieri ed il dissequestro dell’intero compendio aziendale della Lewis Medica srl, restituiscono la dignità e l’onore ad un uomo di specchiata moralità che ha improntato la sua vita e l’intero suo percorso professionale ed imprenditoriale a dirittura morale e rispetto delle regole".