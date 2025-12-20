Scappa dopo incidente mortale a Roma, arrestato 26enne a Reggio Calabria

Reggio Calabria - Arrestato con l'accusa di omicidio stradale con l'aggravante della fuga e omissione di soccorso, il conducente dell'auto che la mattina del 9 dicembre scorso a Roma ha impattato violentemente contro un'altra macchina in via Ettore Rolli per poi fuggire. Un incidente costato la vita a un 67enne.

Si tratta di un giovane di 26 anni con precedenti penali. E' stato rintracciato a Reggio Calabria grazie a indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e portate avanti dagli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale, con il supporto dell'Arma dei carabinieri. E' stato individuato attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere del luogo dell'incidente, dei tabulati telefonici e incrocio delle relative celle, e dalle diverse testimonianze raccolte. Dall'individuazione di un contatto vicino al ventiseienne si è arrivati a Reggio Calabria, dove l'uomo è stato bloccato con l'ausilio della compagnia dei Carabinieri di zona dopo giorni di appostamenti e controlli.