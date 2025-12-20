Serie D femminile di Volley, Sicma batte Virtus Stella d’Oro al quinto set

Curinga - Prosegue senza sosta la marcia delle “ragazze terribili” della Sicma del presidente Antonio Carchedi.

Anche nell’ultimo impegno, nonostante l’assenza della palleggiatrice, la squadra ha saputo far valere esperienza e carattere, superando al tie-break la Virtus Stella d’Oro di Reggio Calabria. Le reggine hanno lottato con grande determinazione, mettendo più volte in difficoltà le padrone di casa, ma alla distanza hanno dovuto cedere nel quinto set. Questo il dettaglio dei parziali: 22/25, 25/19, 13/25, 25/23, 15/10.