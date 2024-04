Tragico incidente tra auto e moto sulla statale 106 nel Reggino: muore donna, grave centauro

Reggio Calabria - Incidente mortale a Bocale. A causa di un incidente stradale, traffico temporaneamente bloccato, in direzione nord, sulla strada statale 106 “Jonica”, al km 15,300 all’altezza di Bocale (Reggio Calabria). Nel sinistro, che ha coinvolto un autoveicolo e una moto, si registra una persona deceduta. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. A perdere la vita nell'impatto, secondo quanto si apprende, una donna che si trovava alla guida dell'auto, G. L. L’impatto, violentissimo, non le ha dato scampo, tant’è che i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare parecchio per estrarla dalle lamiere contorte dell’automezzo. Gravissime anche le condizioni del centauro coinvolto nell’incidente, che è stato soccorso e ricoverato in condizioni critiche al Grande Ospedale Metropolitano.

Un altro incidente si è verificato tra il km 210,175 al km 210,698, in direzione nord, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” all’altezza di Saracena (Cosenza). Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registrano due feriti.