In Prima ultimi 90' interni per Promosport e Decollatura, esterni per Garibaldina. In Seconda salvo ai play-out il Conflenti

Lamezia Terme - Soltanto tre le compagini nostrane ancora in campo domani. Si tratta di Promosport, Audace Decollatura e Garibaldina, impegnate nelle rispettive gare valide per l’ultima giornata del torneo di Prima Categoria. Stagione già finita in Seconda e Terza Categoria.

Promozione

Atletico Maida ormai in vacanza dopo aver chiuso, domenica scorsa, in nona posizione il suo sesto, nonché quarto consecutivo, campionato di Promozione regionale. Stagione positiva anche se, com’era già successo la scorsa stagione, non si è riusciti a centrare la qualificazione ai play-off dopo aver a lungo stazionato nelle prime cinque posizioni o, comunque, ai margini di esse. Sodalizio maidese che dovrebbe comunque “consolarsi” con il premio economico relativo al “Progetto Valorizzazione Giovani”. In base alla classifica, sebbene data ancora come provvisoria, pubblicata, con apposito comunicato, dal Comitato Regionale Calabria della Lnd, risulta infatti secondo, dietro soltanto alla Pro Pellaro, per quanto concerne il girone B di Promozione. Qualora tale piazzamento assumerà i crismi della definitività, all’Atletico Maida andrà un premio economico di euro 4500,00.

Prima Categoria

Come già anticipato, si giocano gli ultimi 90’ con fischio d’inizio alle 15:30. Nel girone B a riposare stavolta saranno Brutium e Cus Cosenza. Il già salvo Audace Decollatura chiuderà ospitando la quotata Silana al Comunale di via Sorbello. Cosentini attualmente quarti ma che possono ancora migliorare, nonchè peggiorare, il proprio piazzamento in vista dei play-off. Scandale e Rocca di Neto distano, rispettivamente, tre ed una lunghezza, mentre il Real Cosenza, quinto, è due punti dietro. Motivazioni dunque maggiori rispetto a quelle che avranno i biancazzurri del Reventino, i quali in caso di successo guadagnerebbero comunque una posizione in classifica generale, chiudendo sicuramente sesti da soli. Contro la Silana, che, lo ricordiamo, in questa stagione ha già vinto la Coppa Calabria battendo il Polistena nella finale giocata al “D’Ippolito”, mister Leonardo Viterbo dovrà fare a meno dello squalificato Hassan e dell’indisponibile Curcio.

Delicata trasferta in casa dell’altra squadra di San Giovanni in Fiore, le Stelle Azzurre, per la Garibaldina. Con un pari i soveritani sarebbero matematicamente certi di lasciare la penultima posizione a quel San Mauro Marchesato dietro di tre lunghezze. In caso di chiusura a pari punti, sarebbero invece i crotonesi a classificarsi penultimi in virtù della migliore differenza reti generale rispetto ai giallorossi. San Mauro che comunque sarà alle prese con un impegno tutt’altro che facile, dovendo ospitare il forte Rocca di Neto. Qualora domani la Garibaldina dovesse invece vincere e, contestualmente, il San Fili perdere in casa del già promosso Marca, agguanterebbe proprio i sanfilesi, ma li precederebbe per via degli scontri diretti a favore. Di conseguenza Pascuzzi e compagni disputerebbero la semifinale play-out in casa, proprio contro i cosentini, e con due risultati a disposizione. Alle Stelle Azzurre non mancheranno certo le motivazioni, comunque, dato che, in caso di vittoria sui soveritani e concomitante kappaò del San Mauro, sarebbero matematicamente salvi, evitando i play-out. In terra silana mister Perrone non potrà contare sullo squalificato Crapella e sull’infortunato Mattia Bonacci.

Ricordiamo che l’ultimo posto, con conseguente declassamento diretto, è ormai appannaggio del ritiratosi San Mango. Resta perciò da assegnare la seconda ed ultima retrocessione, che scaturirà dalla disputa delle eventuali due semifinali e finale play-out.

Nel raggruppamento C giochi quasi fatti per il salto diretto in Promozione. Battendo il già salvo e tranquillo Montepaone, il Pizzo cristallizzerebbe definitivamente il primo posto, ed al Soverato, attualmente secondo, non basterebbe vincere in casa della già retrocessa Sersalese. La Promosport Lamezia ormai può solo mantenere l’attuale terzo posto, il che le garantirebbe di giocare tra le mura amiche quantomeno la semifinale play-off. Affinchè ciò avvenga senza dipendere dai risultati degli altri, ed in primis da ciò che farà il Taverna contro il Prasar, Gallo e compagni dovranno tuttavia battere al “Riga” il Piscopio, dal canto suo sesto e ormai tagliato fuori dai giochi play-off dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro la capolista. Per l’ultima fatica della regular season, l’allenatore della Promosport, Raffaele Notaris, dovrà tuttavia fare i conti con pesanti assenze. Quelle degli squalificati Marrello (salterà anche la semifinale play-off essendogli state comminate due giornate), Longo e Biwa, dell’infortunato Panuccio e di Simonetta, che ha lasciato il gruppo essendosi trasferito per motivi lavorativi.

Seconda Categoria

La stagione, nel girone B, è andata definitivamente in archivio domenica scorsa con la disputa della finale play-out al “Nigrelli” di Longobardi tra i locali ed il Conflenti. A sorpresa, visto quello ch’era stato l’andazzo in campionato, si sono imposti per 1-2 i gialloblù del Reventino grazie alle reti, a cavallo tra primo e secondo tempo, di Fansu e Niccolò Stranges. Vana la successiva rete della bandiera dei padroni di casa. Sconfitta inattesa che, subito dopo il triplice fischio finale, ha fatto perdere letteralmente la testa a qualche calciatore cosentino, per come riportato dalle decisioni del giudice sportivo che ha sanzionato con ben nove turni di stop a testa due calciatori, Lorelli e Porco, e con cinque un altro, Gentile, per condotta violenta nei riguardi di avversari. La probabile reazione è invece costata tre turni a testa ad altrettanti tesserati del Conflenti, ovvero a Cicco, Fansu e Stranges. Alla società Longobardi Calcio è stata inoltre inflitta un’ammenda di euro 150,00 “per avere propri sostenitori esploso petardi durante la gara e per aver consentito, a fine gara, l'ingresso nei pressi dello spogliatoio di una persona non autorizzata”.

Asd Conflenti che, ribaltando i pronostici della vigilia dopo aver chiuso il campionato al penultimo posto solitario, staccato di ben tredici punti dalla terzultima, si è dunque guadagnato la salvezza nell’appendice post stagione regolare.

Terza Categoria

Ultimi verdetti già emessi anche nel girone D dove a chiudere in prima posizione è stato l’Atletico Feroleto. Secondo, ed a sua volta promosso direttamente in virtù dell’eccessivo distacco sulla quinta, il Pianopoli. A spiccare il salto in Seconda anche l’Excalibur, impostosi ai danni del Cortale nell’unica sfida play-off. Domenica scorsa, nel frattempo, sul sintetico del Centro Tecnico Federale di Catanzaro, Atletico Feroleto e Stalettì, vincenti, rispettivamente, i raggruppamenti D ed E di Terza, si sono affrontati nella sfida con in palio la “Supercoppa Provinciale” di Catanzaro. Gara molto tirata ed equilibrata, non a caso vinta 4-3 al termine dei tempi supplementari dai soveratesi. Per i neroverdi feroletesi a segno, nei 90’ regolamentari, Ruberto, Talarico V. e Rametta.

Ferdinando Gaetano