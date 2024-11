Vandalizzata sede di Fratelli d'Italia a Catanzaro - Reazioni

Catanzaro - Vandali in azione nella sede di Catanzaro di Fratelli d'Italia, in Galleria Mancuso, nel centro storico cittadino. Persone non identificate, dopo avere forzato la porta d'ingresso, si sono introdotte nei locali ed hanno danneggiato alcune suppellettili, strappato alcuni manifesti e tracciato scritte ingiuriose.Uno dei manifesti strappati ritraeva la sottosegretaria di Stato all'Interno, Wanda Ferro, catanzarese e leader del partito in Calabria. Sul posto è intervenuto il personale della Digos della Questura, che ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Montuoro: “Un’azione deplorevole che va condannata senza indugio”

“L’atto vandalico alla sede di Fratelli d’Italia nel cuore di Catanzaro è un campanello d’allarme che non deve essere in alcun modo sottovalutato. Un’azione deplorevole che va condannata senza indugio, perché nel mirino è finita la ‘casa’ di un partito politico che, da sempre, è garanzia di libertà di espressione e di partecipazione e che sta lavorando in maniera proficua a ogni livello, ed è per questo ben radicato sui territori”. Ѐ quanto dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro. “Soprattutto – rimarca Montuoro - quanto è accaduto non rappresenta semplicemente un attacco a Fratelli d’Italia, ma a quella platea più vasta di quanti credono nel confronto democratico e nel rispetto reciproco, rifuggendo ogni forma di violenza, al contrario di una certa parte politica che, invece di respingere e arginare questi fenomeni, getta benzina su un fuoco che rischia di trasformarsi in un istante in un incendio, come siamo abituati a leggere, da qualche tempo, sulle prime pagine dei giornali”.

“Nella certezza che le autorità competenti individuino al più presto i responsabili – conclude Montuoro – ribadiamo che tali gesti di intolleranza, sui quali non bisogna mai abbassare la guardia, affinché non si trasformino in episodi frequenti di barbarie politica, non riusciranno comunque a condizionare l’operato del nostro coordinatore provinciale e regionale, nonché sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, impegnata in prima linea, tra l’altro, nella promozione della legalità in ogni sua sfaccettatura; né a destabilizzare il valore del dialogo, né a intimorire un partito che è maggioranza nel Paese e gode, nelle realtà locali, di un largo consenso”.

FDI Calabria: “Solidarietà e condanna per il vandalismo alla sede di Catanzaro di Fratelli d'Italia”

"Esprimiamo la più ferma condanna per l'ignobile atto di vandalismo che ha colpito la sede di Fratelli d'Italia a Catanzaro. Questo episodio, che rappresenta un attacco non solo a un luogo fisico, ma anche ai principi della democrazia e del dialogo, deve farci riflettere sull'importanza del rispetto reciproco e della tolleranza politica. La sede di un partito è un simbolo di rappresentanza e confronto, e danneggiarla significa colpire la pluralità delle idee che caratterizzano la nostra società. È fondamentale che ogni forma di violenza e intimidazione venga condannata con fermezza, indipendentemente dall'appartenenza politica. Esprimiamo la massima solidarietà a tutti i membri di Fratelli d'Italia, in particolare al Sottosegretario di Stato Wanda Ferro, Coordinatore Regionale per la Calabria, per il suo costante impegno a favore della nostra comunità e dei valori democratici. In questo momento difficile, è fondamentale rimanere uniti e determinati nella difesa dei principi che ci uniscono. Invitiamo le autorità competenti a svolgere un'indagine approfondita per identificare i responsabili di questo gesto deplorevole. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo garantire un ambiente democratico sicuro e rispettoso per tutti".