Lamezia, Mongiardo: “Consolidato l'aumento iscrizioni a Istituto comprensivo Manzoni-Augruso”

Lamezia Terme - Successo di iscrizioni, per il secondo anno consecutivo, all’istituto comprensivo Manzoni-Augruso di Lamezia Terme, diretto dalla preside Antonella Mongiardo. Il numero di iscritti, complessivamente 140 (con nuove richieste di iscrizioni e trasferimenti da altre scuole) consolida un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni passati, già iniziata dallo scorso anno scolastico, quando si verificò un incremento del 10% della popolazione scolastica. L’IC Manzoni-Augruso, accorpata dal prossimo anno all’IC Gatti formando un unico mega istituto scolastico ad alta complessità (prima fascia) si attesta l’unica scuola lametina del primo ciclo a non aver registrato contrazioni di organico e nessun docente soprannumerario tutti gli ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria. Una stabilità che ha suscitato esultanza nella comunità scolastica, “frutto – dice la preside Mongiardo- del lavoro di squadra e di un entusiasmo generale alimentato quotidianamente dal confronto e dalla condivisione di valori e intenti, anche sotto il profilo della partecipazione sindacale e collegiale”.

“Grande soddisfazione, in particolare - è ancora detto - per il nuovo percorso musicale, entrato in vigore da quest’anno scolastico, in attuazione del decreto ministeriale 176/2022, che passa da 27 a 34 nuovi iscritti, oltre il limite massimo previsto, con costituzione di quattro sottogruppi, ciascuno corrispondente a una diversa specialità strumentale, tra chitarra, violino, oboe e pianoforte. Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale gli alunni hanno sostenuto una prova orientativo attitudinale, predisposta dall’istituzione scolastica, i cui esiti sono stati pubblicati entro la scadenza delle iscrizioni. Il percorso musicale è il fiore all’occhiello della Manzoni-Augruso, che quest’anno ha siglato un protocollo d’intesa con il conservatorio musicale di Nocera Terinese, ‘Pyotr Ilyich Tchaikovsky, facente parte del sistema dell’Alta Formazione artistica e musicale italiana, che arricchisce l’offerta formativa della scuola grazie a laboratori musicali e alla collaborazione di artisti di fama nazionale e internazionale’. Soddisfazione sugli esiti delle iscrizioni è stata espressa dalla Dirigente Scolastica, Antonella Mongiardo, la quale ha puntato tutto su una politica gestionale incentrata su: sicurezza, innovazione, inclusione e legalità. Oltre all’innovazione degli ambienti di apprendimento, progettata grazie al PON Infanzia e ai progetti PNRR Scuola 4.0, in fase avanzata di realizzazione, l’attuale gestione si è distinta, in modo particolare, per la politica di gestione della salute e della sicurezza nella scuola, in particolar modo rispetto alla spinosa questione dei farmaci salvavita da somministrare in orario scolastico, in attuazione delle Linee Guida emanate il 25 novembre 2005 dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca d’intesa con il Ministero della Salute”.

“Dallo scorso anno - continua la nota - la dirigente Mongiardo ha portato avanti, attraverso il sito web della scuola, anche una campagna di informazione e sensibilizzazione sull’importanza del rispetto delle regole e delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. È decollata anche la progettazione dei nuovi ambienti di apprendimento all’IC Manzoni-Augruso, con l’acquisto di arredi e attrezzature digitali nell’ambito del PNRR “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, Azione 1 - Next generation classrooms” e dalla prossima settimana partiranno i percorsi laboratoriali di cinema, teatro e di consolidamento disciplinare previsti dal progetto PNRR relativo alla “Divari territoriali”. Le comunità scolastiche del primo e del secondo ciclo sono chiamate a progettare ambienti fisici e digitali di apprendimento, caratterizzati dal rinnovamento degli spazi, degli arredi e delle attrezzature. Nel dettagliato capitolato tecnico pubblicato sul sito della Manzoni sono state esplicitate le risorse di cui la scuola di via Ferlaino si doterà dal prossimo settembre, come arredi modulari e flessibili, dispositivi di connessione e per la fruizione di contenuti, attrezzature per aule immersive e laboratori, attrezzature per integrare l’aula fisica e ambiente/piattaforma virtuale ed incoraggiare nuove dimensioni di apprendimento ibrido, risorse digitali software per lo sviluppo di contenuti disciplinari e interdisciplinari. Nell’ambito del contrasto alla dispersione scolastica, nei giorni scorsi sono state avviate anche le attività previste dal progetto “A bordo” e sta per essere messa a punto l’organizzazione dei moduli di potenziamento disciplinare in italiano, matematica, inglese ed L2 previsti dal progetto Agenda Sud. Ad aver decretato il successo della scuola di via Ferlaino anche l’attenzione alla legalità, con la partecipazione a concorsi e progetti realizzati in collaborazione con la Polizia di Stato, la valorizzazione della creatività e dei talenti, con sperimentazioni didattiche e iniziative interdisciplinari che spaziano dalla matematica, all’arte, alla all’ambiente, al giornalismo, che hanno visto persino la produzione di prodotti originali come il TG ragazzi della Manzoni-Augruso, format televisivo e progetto di learning service realizzato in collaborazione co il canale televisivo EsseTV. Molto apprezzate dalle famiglie anche le attività extrascolastiche, come i concorsi musicali e le uscite didattiche nei teatri, che coinvolgono gli alunni di tutti gli ordini, a partire dalla scuola dell’infanzia”.

“Ha riscosso molto entusiasmo tra gli studenti il viaggio di istruzione in Campania - è detto infine - che ha coinvolto le terze medie in un itinerario interessante e suggestivo alla scoperta di alcuni tra i più bei siti naturalistici, storici e scientifici partenopei, come il palazzo reale di Napoli, il museo archeologico, il Planetario Città della Scienza, la Reggia di Caserta. Le prossime visite guidate, previste da fine aprile e destinate alle classi di scuola primaria e alle prime e seconde classi di scuola secondaria, avranno come mete Monteporo, Santa Severina, Crotone, Reggio Calabria e Padula e Pertosa, dove gli alunni visiteranno le celebri Grotte, luoghi di incomparabile bellezza naturale, uno dei maggiori attrattori ambientali e culturali del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che dal 2010 è stato riconosciuto Geoparco UNESCO”.