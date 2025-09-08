Claudio Gullo trionfa alla prima edizione della Gravity Race Car di Sant’Andrea Jonio

Sant'Andrea Jonio - Si è disputata ieri la prima edizione del Gravity Race Car Speed Down a S. Andrea Jonio. La kermesse sportiva dedicata ai kart e prototipi da discesa in configurazione gravitazionale era valida per il Campionato Interregionale Sicilia/Calabria e per il Campionato Nazionale Usacli della specialità.

A dominare la classifica assoluta è stato il pilota lametino Claudio Gullo, pluricampione italiano di karting ed automobilismo nonché primatista mondiale di motonautica offshore. Era alla guida della Greenmamba C4 Caffo 1915 Vecchio Amaro del Capo, ufficiale del quale è pilota e testimonial dal 2006. Il “pupillo” di Pippo e Nuccio Caffo, che da questa stagione ha abbinato lo speed down alle gare di motonautica, è stato introdotto in questo nuovo ambiente dal campione Francesco Rotella, presidente della scuderia Speed Down Project con sede a Settingiano, dove Gullo è attualmente tesserato.

La manifestazione si è svolta con tre cronodiscese di prova il sabato e una prova la domenica mattina, mentre la gara ha visto i protagonisti sfidarsi in ben tre distinte discese. Tutte vinte dal campionissimo pilota multidisciplinare di Lamezia, che ha fermato il cronometro con tempi record in ogni gara.

Un fine settimana di adrenalina e divertimento si è chiuso nel migliore dei modi durante la premiazione, svoltasi nella piazza di S. Andrea, dove i protagonisti sono stati premiati a ritmo di musica e applausi dal sindaco e dai massimi esponenti della Pro Loco S. Andrea, organizzatrice dell’evento insieme a Francesco Rotella.