Festa dell’atletica calabrese 2025, premiati anche cinque lametini della Libertsas Atletica

Reggio Calabria - Il Comitato Regionale Calabro ha organizzato venerdì 12 dicembre, presso la Sala di Palazzo Corrado Alvaro della città metropolitana di Reggio Calabria, la festa dell’atletica Calabrese. Si è svolta, quindi, una cerimonia di premiazione di atleti, dirigenti, tecnici e giudici di gara, particolarmente distintisi nel corso della stagione agonistica 2024.

Per la società lametina della Libertsas Atletica Lamezia, sono stati premiati: Andrea Godino, Saveria Sesto, Simone Cicco, Bruno Antonio, e il Presidente Gregorio Sesto.