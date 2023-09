Impegno interno per l'Atletico Maida, al via la Prima Categoria

Lamezia Terme - Terza di campionato nel girone B di Promozione. Domani pomeriggio (15:30) il “Rocco Riga” di Sant’Eufemia Lamezia sarà la location dello scontro tra le attuali due squadre ancora a secco di punti dopo i primi 180’. Il Caraffa, infatti, sebbene sia anch’esso a zero punti, deve recuperare il match interno con il Roccella, domenica scorsa sospeso dopo neanche 30’ per l’infortunio occorso all’arbitro.

Tornando alla sfida del “Riga”, il Bivongi, dopo essere stato sconfitto 4-0 dalla Pro Pellaro, ha perso 0-1 tra le mura amiche con il Melito. I maidesi hanno ceduto nel finale (0-2) al Saint Michel, per poi soccombere 3-0 in casa del Comprensorio Capo Vaticano. Senza contare le altrettante sconfitte in Coppa Italia. Urge, insomma, una decisa sterzata contro il Bivongi Pazzano per non dover iniziare ad intravedere i fantasmi della sofferta annata scorsa. Nell’occasione mister Lorenzo Stranges vede finalmente un po' assottigliarsi la lista degl’indisponibili.

Il difensore Grande ha infatti finito di scontare i turni di squalifica retaggio della scorsa stagione, mentre il fantasista Scalese ha recuperato dall’infortunio. Potrà essere schierato pure il centravanti argentino, classe 2001, Rodrigo Ezequiel Ramos, con trascorsi nel suo paese (Argentino Juvenil e Cambaceres), in Messico (Proyect Talents) e Nicaragua (Fc Esteli). Non sono invece ancora arrivati i transfert dell’altro sudamericano De Minicis e del francese Camara. In forte dubbio, inoltre, gli acciaccati Romagnuolo e Mercuri.

Al via campionato di Prima Categoria

Al via questo week-end il campionato di Prima Categoria. Nel girone B, oggi (15:30) anticipi casalinghi per Fc San Mango e Pianopoli, rispettivamente contro il Parenti (nel replay della doppia sfida di Coppa Calabria che ha visto i cosentini passare il turno) e le Stelle Azzurre Silana. La restante squadra “nostrana” del raggruppamento, la Garibaldina, domani sarà di scena ad Aprigliano. Nel girone C, esordio in trasferta per la Promosport Lamezia. I ragazzi di mister Notaris saranno ospiti del Pino Donato Taverna. Pianopoli e Promosport giocheranno le rispettive gare casalinghe di campionato al sabato pomeriggio. Quest’ultima compagine partirà però con un punto di penalizzazione.

Il Tribunale Federale Territoriale ha difatti irrogato al Sig Antonio Varrà, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Sambiase Calcio 1923 (già ASD Città di Lamezia Terme), ora Promosport Lamezia, quattro mesi di inibizione; alla società Promosport Lamezia (già ASD Sambiase Calcio 1923, già ASD Città di Lamezia Terme) un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva e 300,00 euro di ammenda. Il tutto per non aver ottemperato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia da parte del Collegio arbitrale, al pagamento della somma di 2500,00 euro all’ex allenatore Giuseppe Neri.

Quella che è ora diventata solo la quarta squadra cittadina, in settimana ha intanto ufficializzato gli acquisti dell’attaccante Giuseppe Scarpino (classe ’91), del terzino Marco Cuda (’95), del classe ’99 Francesco Longo, del difensore Giuseppe Gaetano (’00), dell’esterno basso Antonello Caccamo (’95), del regista Samuele Marrello (’00), dell’attaccante Matteo Piacente (’99), del centrocampista offensivo Pietro Strangis, dei mediani Andrea Villella (’04) e Giuseppe Viola (’04), dei difensori Luca Ferraiuolo (’03) e Maicol Cimino (’98), del trequartista Marco Gaetano (’00), nonché dell’attaccante Giuseppe Trichilo (’02). Confermato dalla passata stagione, inoltre, l’esterno d’attacco Giovanni Ventura (’03).

Quattro i movimenti di mercato recentemente portati a termine dall’Fc San Mango. Ai riconfermati Gesualdo Notarianni e Francesco Cuda, han fatto seguito gl’ingaggi dell’esterno, sanmanghese doc, Simone Mendicino (classe 2005) e del jolly offensivo Pasquale Leopoldo (’97). Per la gara interna con il Parenti, mister Compiacente ha convocato i portieri Sacco e Vecchio; i difensori Roperti, Ventura, Vaccaro, Pasqua, Amato, Perri, Mendicino; i centrocampisti Ferlaino, Saggio, Bruno, Magnone, Orlando; nonché gli attaccanti Fuda, Talarico, Rizzo, Terenzio, Cuda e Leopoldo. La Garibaldina, dal canto suo, nell’ultimo mese ha completato il proprio organico con gli arrivi dei centrocampisti Giovanni Caruso, Giuseppe Caparello e Mohammed Adel, dell’ex Sambiase Dennis Chiodo, nonché con il ritorno del centravanti Kevin Burgo.

F.G.