La Vigor Lamezia torna a casa: presentati al “D’Ippolito” rosa e staff tecnico per la stagione 2024/2025

Lamezia Terme - Dimenticare Bisceglie. Parafrasando il film di Francesco Rossi con Jim Belushi, potrebbe tranquillamente essere questo il mantra della Vigor Lamezia nel giorno della presentazione ufficiale in vista della stagione 2024/2025, che vedrà i biancoverdi ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza. Perché, in effetti, difficile lasciarsi definitivamente alle spalle quel finale horror in terra pugliese, costato in anticipo il sogno Serie D dopo un’esaltante cavalcata lunga un intero girone di ritorno, che ha imposto la squadra guidata da Danilo Fanello come unica antagonista del Sambiase dei record. Ma le lacrime provocate da quella beffa in pieno recupero, ad oggi, sono più un monito che un fantasma da cui provare a nascondersi. Si tratta, semmai, del punto di (ri)partenza di un nuovo corso rivolto esclusivamente al futuro.

Lo hanno sottolineato i conduttori della serata del “D’Ippolito” (il referente del main sponsor Ecologia Oggi, Antonio Cannone, e l’addetta stampa Vanessa Paola), lo ha confermato buona parte dello staff biancoverde, a partire dal presidente Salvatore Rettura, primo a prender la parola: “Al termine della scorsa stagione, dopo la disfatta di Bisceglie, ci eravamo promessi di tener duro e provare a portare la Vigor sempre più in alto, perché considero l’Eccellenza solo di passaggio, come dimostrato da quanto fatto vedere dalla squadra in quei primi sei mesi del 2024. Non a caso, quest’anno, abbiamo fatto acquisti importanti da cui mi aspetto il massimo, abbiamo registrato nuovi ingressi in società che ci daranno una mano anche a trovare nuovi sponsor e, infine, siamo finalmente riusciti a riprenderci il nostro stadio, perché tornare a casa nostra, dopo tanto peregrinare, lo reputo assolutamente fondamentale”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il dg Enzo Augello, sempre attento anche ai più giovani: “Finalmente, abbiamo finito di girovagare e siamo tornati a casa, aspetto molto importante anche per la nostra scuola calcio, che considero un po’ il serbatoio della prima squadra, e, a tal proposito, sento di ringraziare Antonio Gatto e Tony Lio per il gran lavoro svolto. L’obiettivo è quello di prenderci ciò che abbiamo visto sfumare in quei fatidici dieci secondi a Bisceglie, ciò che è nostro, ma per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, a partire dai nostri tifosi, il nostro dodicesimo uomo in campo. Di certo, comunque, sono convinto che la squadra messa in piedi quest’anno possa darci parecchie soddisfazioni”.

Costruzione della squadra che, anche in questa stagione, ha visto all’opera in prima linea il ds Antonio Morelli, consapevole, comunque, di dover affrontare un campionato tutt’altro che semplice: “Sono stati fatti degli innesti importanti nei reparti che ritenevamo opportuno rinforzare, portando a Lamezia pedine abituate a vincere campionati, oltre a confermare, ovviamente, diversi elementi dello scorso anno. Non sarà, però, un campionato facile. Palmese e Gioiosa, ad esempio, giusto per citarne un paio, si sono rinforzate molto, così come altre avversarie, ma credo sia proprio la Vigor Lamezia la squadra da battere. Guai, però, a pensare di aver vinto in partenza, perché sarà il campo a parlare”.

Ultimo a prender la parola il tecnico Danilo Fanello, rimasto sulla panchina lametina nonostante lo scottante epilogo dell’ultima stagione e, soprattutto, le svariate sirene estive: “Ho avuto diverse proposte quest’estate, lo sanno tutti, ma l’amore, la passione e la gioia che provo nell’allenare questa squadra hanno avuto la meglio su qualsiasi altra cosa. Poi, va detto che c’è stata la volontà di proseguire con me in panchina anche da parte della società, dunque è stato tutto molto più semplice”.

Sulla stagione che dovrà affrontare la Vigor Lamezia, poi, il tecnico non ha dubbi: “Tutti devono rendersi conto che giocare contro la Vigor Lamezia è motivo di prestigio, noi in primis, perché dobbiamo pensare innanzitutto a noi stessi. Abbiamo costruito, in piena sinergia con la società, una squadra dal tasso qualitativo più che soddisfacente, ma giochiamo in Eccellenza, dunque, spesso, occorrerà mettere in campo maggior cattiveria agonistica, aspetto che in determinati campi può fare la differenza. Vale anche per la sfida di domenica con l’Amantea, che affronteremo, tra l’altro, con qualche problemino. Per trasformare le lacrime di Bisceglie in lacrime di gioia, comunque, bisogna partire da questo tipo di atteggiamento”.

Passerella, dunque, per il resto dello staff tecnico (Nicolazzo, Veltri, Piazza e Curcio), medico (Gambino, Tallarico e Mercuri) e per il team manager Tonino Mercuri, seguiti dalle varie formazioni giovanili (e rispettivi allenatori) a intervallare la presentazione dei componenti della prima squadra. Presentate, infine, anche le nuove maglie firmate Macron e fornite da Stamparello, mentre il referente del main sponsor, Antonio Cannone, oltre a portare i saluti del patron Eugenio Guarascio, ha confermato “l’impegno sempre maggiore di Ecologia Oggi nel sostenere i colori biancoverdi”. Tra gli altri sponsor, sulla divisa ufficiale anche Audi Zentrum Calabria di Emanuele Ionà.

Francesco Sacco

Di seguito la rosa della Vigor Lamezia 2024/2025:

Portieri

Serafino Iannì

Pasquale Diano

Giuseppe Sicilia

Difensori

Antonio De Fazio

Fabio De Nisi

Lucas Luiz Scalon

Aitor Ruano

Marco Amendola

Francesco Lanciano

Christian Sicoli

Andrea Caruso

Giuseppe Volpe

Centrocampisti

Vincenzo Curcio

Pedro Rodriguez Ablanedo

Pasquale Trentinella

Roberto Ferrara

Samuele Silvagni

Antonio Lucia

Antonio Pachì

Attaccanti

Angelo Catania

Alessandro Bernardi

Domenico Spanò

Franco Padin

Valentino Azzinnaro

Aldo Costanzo

Mattia Chirico