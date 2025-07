Squadra di Lamezia al Palio delle Botti di Città del vino a Bianco

Bianco (Reggio Calabria) - È la quinta edizione che ritorna a Bianco con il patrocinio del Comune, una delle tappe nazionali del Palio delle Botti di Città del vino, organizzato dall’ Associazione Culturale Magna Grecia presieduta da Rocco Agostino. Un’iniziativa che coinvolge la cittadina attraverso il corteo delle botti con gli spingitori delle squadre partecipanti che dal lungomare sfilano lungo il corso raggiungendo il Municipio alla presenza del Sindaco Giovanni Versace dove si tiene la presentazione e l’avvio della gara. Le squadre che per l’edizione 2025 che hanno aderito sono S. Venerina (Ct), S. Alfio (Ct), Mormanno (Cs), Lamezia Terme e Bianco.

Gli spingitori - raccontano in una nota - per condurre di corsa una botte da 5 hl adottano una tecnica ben precisa e delle regole stabilite da un dispositivo stilato dall’Associazione nazionale di Città del vino che richiede abilità, forza nelle gambe e soprattutto spirito di competizione. Con una prova di velocita e di abilità si stabilisce la griglia di partenza dopo aver effettuato una gimkana con le botti su un percorso di 200 metri cronometrato dai cronometristi ufficiali, dopodiché la competizione ha luogo dopo aver predisposto sulla linea di partenza le botti in base al responso cronometrico.

La vittoria è andata alla squadra di Mormanno, seguita da S. Venerina, S. Alfio, Lamezia Terme e Bianco. La squadra di Lamezia Terme, organizzata da Saveria Sesto che rappresenta Lamezia con l’Ass. L’Albero della Vite, grazie gli atleti Gregorio Sesto, Vincenzo Bevacqua e Simone Pallone ha dato prova di destrezza con una bella competizione e conduzione di gara arrivano al quarto posto lasciandosi alle spalle la squadra locale. Il Palio si conferma un evento di coinvolgimento che alimenta la sfida tra le squadre, che esalta la cultura enologica delle Terre del vino facendo crescere ogni anno il numero di adesioni al Palio nazionale e che genera entusiasmo nelle cittadine ospitanti che organizzano e arricchiscono l’evento con intrattenimento e manifestazioni collaterali, degustazioni che coinvolgono i partecipanti, gli accompagnatori e wine lover. La serata si è conclusa con la premiazione da parte del sindaco Giovanni Versace che ha ringraziato l’Ass. Magna Grecia e l’Agriturismo di Umberto Ceratti per la perfetta organizzazione e tutti gli ospiti rilanciando l’evento che si sta radicando a Bianco e in Calabria, omaggiando le squadre con prodotti tipici e vino passito Greco di Bianco.

"Palese dimostrazione - affermano - di come un piccolo comune, associato a Città del vino, possa inserirsi in un circuito nazionale di iniziative ed eventi che richiama enoturisti alla ricerca di ricchezze culturali, di tradizioni locali e di scoperta di vini, come il passito Greco di bianco e Mantonico che, seppur di nicchia, per produzione e superficie, cattura interesse di una vasta platea di appassionati". Le prossime tappe saranno a Serrone (Fr), San Gusmè nel Chianti e S. Venerina in settembre in Sicilia.