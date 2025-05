Trofeo Piskeo, l’Arvalia Nuoto Lamezia trionfa a Messina con la Rappresentativa Calabria Esordienti

Messina - "Weekend ricco di successi e soddisfazioni per l’Arvalia Nuoto Lamezia, che ha preso parte al prestigioso meeting nazionale “Trofeo Piskeo” tenutosi a Messina il 23, 24 e 25 maggio. La manifestazione natatoria ha visto la partecipazione di numerosi atleti di tutto lo Stivale, ma tra i grandi protagonisti non sono mancati i portacolori lametini, sia nelle gare individuali che in quelle a squadre" è quanto si legge in una nota dell'Arvalia Nuoto Lamezia.

"Particolarmente significativa - fanno sapere - la presenza nella Rappresentativa Calabria Esordienti, che ha conquistato la vittoria assoluta del meeting. Tra gli atleti convocati e protagonisti di questa impresa, spiccano: Gioia Isabella – Bronzo nei 100 rana Esordienti A e oro nella staffetta 4×50 mista; Gioele Perri – Bronzo nei 200 farfalla, argento nei 100 stile libero, oro nella 4×50 stile libero e argento nella 4×50 mista; Riccardo D’Ippolito, Chiara Gigliotti e Stefano Spadea – preziosi nel contribuire al successo della squadra calabrese".

"Non da meno - informano - le prestazioni degli altri atleti Arvalia impegnati nelle gare individuali, che hanno conquistato numerosi podi: Cristina Galati: 1° posto nei 400 stile libero e 2° posto nei 200 stile libero; Martina Maglia: 2° posto nei 50 dorso e 3° posto nei 100 dorso; Paola Barreca: 3° posto nei 50 stile libero; Gianluca Pittelli: 1° posto nei 50 e 100 rana, 2° posto nei 200 rana; Domenico Strangis: 1° posto nei 100 dorso, 2° posto nei 200 misti, 3° posto nei 200 dorso; Leonardo Grasso: 1° posto nei 200 dorso, 2° posto nei 200 misti; Daniel Lico: 2° posto nei 100 delfino".

Immancabile il commento del direttore tecnico Francesco Strangis, sempre supportato dal suo vice Niccolò De Giorgio: "È stata una settimana intensa, tra allenamenti e gare, ricca di emozioni e spunti di crescita. Abbiamo visto prestazioni solide, qualche conferma importante e anche momenti in cui la fatica si è fatta sentire. Ma soprattutto, abbiamo visto impegno, spirito di squadra e voglia di migliorare. Questi meeting non sono mai un punto d’arrivo, ma un passaggio fondamentale per capire dove siamo e dove possiamo arrivare. Ora testa bassa e si riparte, con ancora più determinazione".

"Davvero positive - aggiungono - sono state anche le prestazioni degli altri atleti che hanno preso parte alla kermesse: Giulia Cianflone, Maria Francesca Cimino, Fabiola Currado, Cristina Francesca Anna Galati, Alessia Nosdeo, Carol Serra, Alessandro Campisi, Antonio Di Natale, Demis Lico, Gabriele Muggeri, Giulio Torcasio, Aurora Bernardini, Alice Cavalieri, Lucia Cefalà, Aurora Ceraudo, Anna Cittadino, Giada D’Ippolito, Giorgia Falbo, Concetta Muscimarro, Caterina Sdanganelli, Gioia Stranges, Benedetta Torcasio, Paolo Bova, Alessandro Nazzareno Fiorillo e Francesco Saladino".