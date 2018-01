Finisce con l'auto in una scarpata a Feroleto, ferito trasportato con elisoccorso in ospedale

Lamezia Terme - Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi questo pomeriggio sulla SP80 a Feroleto. La Lancia Y sulla quale viaggiava, per cause ancora in corso d’accertamento, è uscita fuori strada finendo la sua corsa in una scarpata di oltre 50 metri. Nell’auto vi era un solo passeggero che da una prima valutazione non riportava gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno provveduto al recupero del ferito mettendo in pratica le tecniche di primo soccorso sanitario. In collaborazione ai sanitari del Suem 118, l’uomo è stato immobilizzato su una barella spinale e trasportato in una piazzola poco distante dove lo attendeva l'elisoccorso per il successivo trasferimento presso l’ospedale di Catanzaro. Sul posto la polizia locale e carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA