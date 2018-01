Lamezia, Meetup Cinque Stelle: “Nel giorno della Memoria ribadiamo nostra natura antifascista”

Lamezia Terme – “In occasione dell’odierna venuta a Lamezia, peraltro proprio nel “Giorno della Memoria” a ricordo delle vittime dell’Olocausto, del candidato premier di CasaPound, Simone Di Stefano, il Meetup 5 Stelle Lamezia Amici di Beppe Grillo ribadisce ancora una volta la propria natura dichiaratamente antifascista (così come il M5S del resto) e l'indisponibilità a concedere sul nostro territorio alcuno spazio ai fascismi di vecchio e nuovo stampo”. Ad affermarlo è il Meetup 5 Stelle lametino che ribadiscono come il loro impegno politico “si esplica proprio nell’attività politica che portiamo avanti da qualche anno ormai”. “Mai – scrivono - ci si è rivolti strumentalmente contro le minoranze che vivono il nostro territorio. Come Meetup abbiamo sempre espresso solidarietà e vicinanza alle realtà locali esempio virtuoso d'integrazione”. In questo senso, ricordano l’episodio della protesta a Capizzaglie per una presunta aggressione ad un anziano e sostengono, in una nota che “il Meetup 5 Stelle Lamezia Amici di Beppe Grillo fu l'unica forza politica locale a visitare con una propria delegazione il centro d'accoglienza per portare piena solidarietà e vicinanza ai ragazzi ospiti della Comunità, a don Giacomo Panizza ed agli operatori che erano stati minacciati”.

