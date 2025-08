Unical, dall'ingegneria in inglese alle scienze socio-umanistiche: via libera alle nuove magistrali

Rende (CS) - "L'Università della Calabria ha ottenuto l’accreditamento per quattro nuovi corsi di laurea magistrale. Dopo i pareri favorevoli espressi dai Panel di Esperti della Valutazione (PEV) dell’Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del Sistema universitario e della Ricerca), l’Unical arricchisce la propria offerta formativa di secondo livello con percorsi innovativi, progettati per rispondere alle nuove istanze culturali e sociali e alle esigenze del mondo del lavoro in rapida trasformazione.

I nuovi corsi in Civil engineering for infrastructural regeneration (erogato interamente in lingua inglese), Linguaggi della comunicazione e dello spettacolo, Scienze storiche e del patrimonio culturale, Scritture, immagini, media digitali vanno a rafforzare sia l’area tecnico-scientifica che quella umanistica, confermando la vocazione multidisciplinare dell’Ateneo".