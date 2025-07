Domenica 80 atleti in acqua per la Traversata dello Stretto

Villa San Giovanni (Reggio Calabria) - Ottanta atleti - 40 agonisti e 40 master - parteciperanno domenica prossima, 3 agosto, alla 61esima edizione della Traversata dello Stretto, classica di nuoto, presentata oggi a Villa San Giovanni. I nuotatori partiranno alle 10 da Capo Peloro - Torre Faro, in Sicilia, per ritrovarsi, intorno alle 11, al porticciolo turistico Marina dello Stretto di Villa San Giovanni. Quest'anno non ci sarà a difendere il titolo conquistato nel 2024 (suo quarto successo complessivo) il pluricampione Pasquale Sanzullo. Il giovane fratello di Mario, già comunque esperto nel nuoto di fondo, lascerà il testimone a qualcun altro e la storia da raccontare sarà totalmente nuova.

Tra i profili di spicco ci sono i militanti nelle Fiamme Oro Pasquale Giordano (oro nel campionato italiano di mezzofondo), Vincenzo Caso (oro e record italiano nel campionato assoluto junior indoor), Giuseppe Ilario (bronzo alla Traversata 2023), oltre a Federica Senatore dei Carabinieri Napoli (argento ai campionato europei Juniores), Cristian e Grabiele Molonia insieme ad Alessandro Mazzocca e Alessandro Galletta della Unime, Silvia Ciccarella e Linda Caponi dei Carabinieri.