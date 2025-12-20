Nucifero (UDC): “La scuola cuore pulsante della crescita umana e culturale”

Lamezia Terme - Nell'ambito della ricorrenza natalizia, Fernando Nucifero dell'UDC di Lamezia Terme "rivolge a tutti gli operatori del mondo scuola che ogni giorno pongono sé stessi e le loro energie al servizio delle nuove generazioni, alle famiglie, il cui supporto è fondamentale per la continuità del lavoro educativo svolto tra le aule e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e agli alunni, piccoli e grandi che quotidianamente animano gli edifici scolastici costituendone l’anima parlante con le loro risonanti voci gioiose, un sincero augurio di buone festività da trascorrere all’insegna della serenità e delle riflessioni personali. Giornate da vivere nel segno del rispetto e della tolleranza altrui che sono elementi indispensabili per costruire una società accogliente e responsabilmente votata alla crescita umana e culturale ed in cui, oggi più che mai, si avverte il bisogno della condivisione delle proprie esperienze per meglio sopportare i “pesi” della vita. Un'occasione, dunque, per meglio ascoltare dal profondo del cuore chi si trova in situazioni di difficoltà manifestandogli conforto e vicinanza che tante volte aiuta ad affrontare con speranza ed ottimismo il prosieguo del cammino. Con affetto infinito, augurissimi".

