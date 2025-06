Antonio Chirico trionfa al 10° Trofeo Città di Pianopoli

Pianopoli - "Domenica 8 giugno si è concluso con l’arrivo a Pianopoli il “Memorial Franco La Sorte” 10° edizione del trofeo ciclistico amatoriale che da anni vede presenti ciclisti provenienti da tutto il territorio regionale e interregionale. Sul corso di Pianopoli alle 9:00 erano presenti più di 150 partenti. È stato un vero spettacolo di sport e passione la gara ciclistica più prestigiosa della Calabria, disputata ieri sul circuito di Pianopoli"è quanto si legge in una nota.

"Un anello di 17 km da ripetere 4 volte - precisano - con arrivo in salita sul corso principale, ha decretato il successo di Antonio Chirico (Pianopoli Bike Team), autore di una performance impeccabile che, dopo una gara tirata e combattuta riesce ad avere la meglio nell’ultima salita e a 500 metri dall’arrivo guadagna il distacco che gli è varrà la vittoria assoluta. Alle sue spalle, sul secondo gradino del podio, è salito il compagno di squadra Paolo Patti (Pianopoli Bike Team) autore di una gara magistrale sempre all’attacco mentre la terza posizione è andata a Santino Rovito (Anzianotti)".

"La corsa - sottolineano - è stata animata da numerosi tentativi di fuga, tutti puntualmente neutralizzati dai corridori di punta della Pianopoli Bike Team, che hanno saputo controllare la gara con esperienza e determinazione. L’evento, organizzato in maniera impeccabile dal Pianopoli Bike Team sotto la guida del presidente Lorenzo Talarico e di Francesco Brando, ha riscosso un successo notevole e si conferma dunque come uno degli appuntamenti ciclistici più attesi e combattuti della stagione, un palcoscenico ideale per tutti gli appassionati di ciclismo. Un ringraziamento va al comune di Pianopoli che ogni anno ospita questa manifestazione e alla Famiglia La Sorte che ogni anno metti il contributo più oneroso".