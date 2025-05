Futura atletica Lamezia alle gare su pista e su strada, i risultati

Lamezia Terme - Sabato e domenica 24-25 Maggio si sono disputati a Cosenza, i campionati individuali esordienti 10-8-5 anni, contestualmente con i Campionati di società regionali Master di atletica leggera. Doppio titolo regionale per la esordiente 5, Monier Muguillo Emma , anno 2018 che diventa campionessa regionale nelle gare di salto in lungo con la misura di 2 metri e 30 cm e del vortex con la misura di 12 metri e 77cm. Anche la sorella Monier Muguillo Pia, ancora più piccola, classe 2019 ottiene un ottimo 4° posto nel salto in lungo, ed è 1° classificata tra le 2019, con la misura di 1 metro e 86 cm. Entrambe, alla loro prima esperienza nelle competizioni, hanno cominciato a fare atletica leggere quest’ano con la squadra di Futura Atletica Lamezia, neonata società di atletica leggera guidata dalla presidentessa de Robertis Alessandra.

Anche a livello master ci sono risultati da segnalare: Stefania de Napoli, F50 si classifica al 2° posto nei 1500m, migliorando il proprio personale di ben 20 secondi con il tempo di 6.34.34; Esordio in pista anche per il master M35 Vincenzo Mascaro, sempre nella gara dei 1500m classificandosi al 2° posto di categoria con il tempo di 5.32.68. Domenica invece la stessa Stefania de Napoli è arrivata 3° nei 3000m con il tempo di 14.38.76.

Il 18 Maggio, Futura Atletica Lamezia, è stata presente, con 2 suoi atleti alla gara su strada di 5km con la manifestazione Percorri Amo, progetto di inclusione e di solidarietà in favore dei detenuti della “Casa Circondariale Rosetta Sisca”, dove i detenuti hanno corso per 5km con atleti provenienti da tutta la Calabria. La manifestazione è organizzata per il 2 anno consecutivo da Vincenzo Malone, capo del progetto Arcobaleno e Presidente della società di atletica leggera ASD Tiger Running Club di Castrovillari. L’atleta catanzarese, Alfonso Scarfone SM50, da quest’anno nella squadra di Futura Atletica, insieme al compagno di squadra Vincenzo Mascaro hanno preso parte alla competizione solidale correndo con i detenuti. A livello sportivo, Alfonso Scarfone si è classificato al 3° posto assoluto e Vincenzo Mascaro 1° classificato della categoria master 35.