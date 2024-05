Lamezia, Flavio Verso e Samuele Martino convocati per la nazionale di Beach Soccer

Lamezia Terme - L’Icierre Lamezia riunisce sotto un’unica bandiera Vigor Lamezia e Sambiase. “Un piccolo miracolo del settore Beach Soccer della società del presidente Pellegrino che può onorarsi di aver dato alla nazionale di Beach Soccer due giovani elementi – spiegano dall’Icierre Infatti, Flavio Verso (Vigor Lamezia) e Samuele Martino (Sambiase) che in estate vestono la maglia neroverde dell’Icierre Beach Soccer con cui hanno conquistato il titolo di vice campioni d’Italia Under 20, per Martino anche il premio personale di miglior portiere, sono stati convocati per le sfide contro la Francia di mercoledì 1° maggio e giovedì 2, entrambe alle 16, in programma al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Due sfide per la nazionale capitanata dal calabrese Zurlo che serviranno a lanciare gli azzurri verso un nuovo importante obiettivo, la qualificazione al Mondiale del 2025 in programma alle Seychelles. Grossa soddisfazione per la società lametina alla vigilia della nuova stagione che vedrà i neroverdi ancora ai nastri di partenza del massimo campionato di serie A e del campionato Under 20 con tappe sparse in tutto lo stivale, Calabria compresa”.

I convocati da mister Emiliano Del Duca

Portieri: Gabriele Barbagallo (AC Geraci), Samuel Martino (Sambiase 2003)

Giocatori di movimento: Orazio Campagna (Mazzarrone Calcio), Josep Jr, Lorenzo Rombi, Ovidio Alla (Aurora Vodice Sabaudia), Alessandro D’Agostino (Palocco), Marco Giordani (Montespaccato), Samuele Puglisi (Akragas 2018), Flavio Verso (Vigor Lamezia), Camillo Neves, Lorenzo Racaniello (Spes Mundial), Fabio Sciacca (Olimpus Roma), Emmanuele Zurlo (Martelletto Settingiano)