Lamezia, Giuliana Mete nuovo commissario cittadino di Italia del Meridione

Lamezia Terme - "L'avvocato Giuliana Mete è stata nominata commissario cittadino Idm di Lamezia Terme a margine di una riunione alla quale hanno partecipato il leader e fondatore Orlandino Greco, il Segretario Regionale Emilio De Bartolo, il segretario provinciale Maurizio Barberio ,il Sindaco di Girifalco Pietrantonio Cristofaro e gli esponenti locali del Partito, avv. Salvatore Accordino e ing. Giuseppe Maradei e altri militanti locali di Lamezia" è quanto si legge in una nota di Italia del Meridione.

"È stato ribadito da tutti i presenti - informano - l'intento di presentare, alle prossime elezioni comunali di Lamezia Terme la lista di Italia del Meridione con il suo simbolo e di sostenere come candidato a Sindaco Giampaolo Bevilacqua, che peraltro sta lavorando già da tempo alla costruzione di un programma condiviso e partecipato, attraverso una campagna di ascolto capillare sul territorio. La nomina dell'avvocato Giuliana Mete, professionista stimata e apprezzata, a nuovo commissario cittadino Idm di Lamezia si inserisce nel quadro di un rafforzamento del Partito in tutte le province della Calabria e in particolare nella provincia di Catanzaro".

"L'avvocato Giuliana Mete svolge attività professionale ultra ventennale presso diverse sedi giudiziarie, con esperienza e competenza specifica in materia di diritto civile, diritto tributario, diritto del lavoro e diritto commerciale. Svolge consulenza e assistenza legale presso aziende private e pubbliche del territorio. E' socia della Camera Minorile di Lamezia Terme, con l'obiettivo di promuovere e tutelare la difesa dei soggetti più fragili nei procedimenti civili e penali".

"Siamo convinti," ha dichiarato il leader di Idm Orlandino Greco, "che l'avvocato Giuliana Mete saprà imprimere, insieme agli altri dirigenti locali del Partito, un nuovo e ulteriore impulso alla politica di Idm sul territorio lametino, con una carica di entusiasmo e di competenza che metterà a disposizione del Partito e del territorio nel quale opera".