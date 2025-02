Lamezia, rinvenuto ordigno della seconda guerra mondiale sulla spiaggia vicino ex sir: fatto brillare dalla Polizia

Lamezia Terme - Alle prime ore di questa mattina i poliziotti del Commissariato di Lamezia Terme e del Nucleo Regionale degli Artificieri di Catanzaro, d'intesa con la Prefettura di Catanzaro, hanno portato a termine le operazioni di distruzione di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale, notato ieri sera da un passante sul tratto di spiaggia cittadino, nei pressi dell'ex pontile della zona industriale.

Il ritrovamento del residuato bellico, come già accaduto in passato, ha imposto fin dalla tarda serata di ieri la predisposizione di servizi di vigilanza per la messa in sicurezza dell'intera area interessata, al fine di permettere al personale del nucleo artificieri, di effettuare un accurato sopralluogo per definire le modalità di intervento. Nella zona interessata dall'evento sono stati predisposti nel corso della serata di ieri e della notte appena trascorsa, specifici servizi di vigilanza al fine garantire la pubblica incolumità.

All'esito delle preliminari attività di competenza della citata articolazione della Polizia di Stato, questa mattina, in condizioni di assoluta sicurezza, alla presenza di equipaggi della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. e dell'Arma dei Carabinieri, l'ordigno è stato fatto brillare con conseguente bonifica dell'area interessata, restituita alla fruibilità dei cittadini. In passato altri ordigni del medesimo tipo sono stati ritrovati sul tratto di spiaggia antistante l'area industriale. Le Forze dell’Ordine raccomandano alla cittadinanza di segnalare immediatamente il ritrovamento di eventuali altri manufatti bellici, evitando di toccarli o spostarli.